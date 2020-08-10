НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Кассовые сборы июля снизились в 170 раз по сравнению с прошлым годом

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Фото: © Bru-nO

Кассовые сборы российского кинопроката в июле составили всего 0,6% от сборов этого же месяца в 2019 году.

Сборы отечественного кинопроката в июле 2020 года составили почти 30 миллионов рублей, что на 472% больше, чем было месяцем ранее, и на 99,4% ниже, чем в июле 2019 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинотеатры в России в июле только начали открываться, до на сегодняшний день в большинстве регионов все еще действуют ограничительные меры на работу этой сферы досуга.

Почему август самый успешный месяц для кинопремьер после пандемии

На август запланировано уже больше релизов, куда входят и ожидаемые российские и зарубежные премьеры. Самыми кассовыми релизами августа стали комедия «Мой шпион», триллер «Побег из Претории» и мультфильм «Тролли: Мировой тур».


Еще по теме
Когда выйдут новые сезоны российских сериалов?
Первый трейлер сериала Ридли Скотта про андроидов восхитил зрителей
Хоррор «Мутанты» Гильермо дель Торо превратят в сериал
Новая работа Кончаловского станет фильмом закрытия Кинотавра
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Озвучены первые официальные итоги выборов президента Белорусии
•
Путин лишил генералов каракулевых шапок
•
Милиция разогнала акции протеста в Минске
•
Эпицентр взрыва в Бейруте показали с воздуха
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бани и рестораны откроют в Новосибирской области
Сибирь 10.08.2020 12:03
Белый пони «устроился» на работу в Иркутский зоосад
Сибирь 10.08.2020 11:38
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
Сибирь 10.08.2020 10:28
Росстат сообщил настоящее число погибших от COVID-19 в Сибири
Сибирь 10.08.2020 10:07
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
27264
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10616
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5571
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
4178
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Озвучены первые официальные итоги выборов президента Белорусии
•
Путин лишил генералов каракулевых шапок
•
Милиция разогнала акции протеста в Минске
•
Эпицентр взрыва в Бейруте показали с воздуха
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

Yuriy002

По другому и не может быть... Так же как и у нашего за 79% , для чего выборы так и не понятно, все равно...

slavaynin

мы всем отделом признание написали.

slavaynin

предлагаешь отказаться от денег?

ДЭН СЯО ПИН

Смотрю тут много овна сочувствующего санкциям нашему потоку!
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter