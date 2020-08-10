Кассовые сборы июля снизились в 170 раз по сравнению с прошлым годом

Кассовые сборы российского кинопроката в июле составили всего 0,6% от сборов этого же месяца в 2019 году.

Сборы отечественного кинопроката в июле 2020 года составили почти 30 миллионов рублей, что на 472% больше, чем было месяцем ранее, и на 99,4% ниже, чем в июле 2019 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинотеатры в России в июле только начали открываться, до на сегодняшний день в большинстве регионов все еще действуют ограничительные меры на работу этой сферы досуга.

На август запланировано уже больше релизов, куда входят и ожидаемые российские и зарубежные премьеры. Самыми кассовыми релизами августа стали комедия «Мой шпион», триллер «Побег из Претории» и мультфильм «Тролли: Мировой тур».