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Ответы медиков: когда арбуз становится опасным?

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Арбуз — любимый десерт второй половины лета. Часто семья покупает огромный десятикилограммовый плод и съедает за вечер. Врачи рассказали, кому и когда вреден арбуз, сколько можно съедать в день и чистит ли арбуз почки на самом деле.

«Арбуз содержит калий, магний и натрий, — минеральные вещества, необходимые для нормального функционирования нервной системы, мышц и сердца. Он на 90% состоит из воды. Эффективно утоляет жажду, а летом, в жару, когда человек активно потеет и вместе с потом из организма выводятся минеральные вещества, арбуз помогает компенсировать эту потерю», — сказала психотерапевт-диетолог сервиса «Доктор рядом» Анна Ивашкевич.

Арбуз также содержит витамины группы B, прежде всего B2 (рибофлавин), необходимый для нормального функционирования органов зрения, и B9 (фолиевая кислота), участвующий в кроветворении.

«Отдельно можно сказать об L-цитруллине, из которого синтезируется оксид азота, который в свою очередь расширяет и тонизирует сосуды. А еще способен выводить молочную кислоту из мышц», — отметила терапевт клиники «Здравица» Ольга Филоненко.

Большую заслугу имеет ликопин (каротиноид), который проявляет высокую антиоксидантную активность, снижает уровень холестерина, полезен для зрения. Но чрезмерное его количество может вызвать расстройство пищеварения — тошноту и диарею.

Калорийность арбуза всего 30 килокалорий на 100 граммов, в нем всего 0,2 грамма жира на 100 граммов продукта. Врачи советуют съедать около 150-300 граммов в сутки, чтобы лакомство было в радость без последствий для здоровья.

Как арбуз очищает почки?

«При отсутствии патологии арбуз, как естественное мочегонное, может помочь организму очиститься от токсинов именно через почки. Также можно усилить мочегонный эффект добавив в арбузный фреш сок лимона или лайма», — сказала Филоненко.

Она добавила, что существуют некоторые методы очищения почек арбузами, однако они имеют больше количество противопоказаний (хронический заболевания ЖКТ, сахарный диабет, метаболический синдром, нефроптоз, спаечный процесс мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь и др.) поэтому осуществлять самостоятельные чистки почек с помощью арбуза без предварительной консультации специалиста не рекомендуется.

Кому вреден арбуз?

Врачи не советуют есть арбуз на ночь, поскольку он обладает мочегонным эффектом. По этой же причине его не стоит употреблять в больших количествах людям с нарушениями выводящей системы почек — у них могут возникать сильные отеки, поскольку на фоне сниженной фильтрации жидкость не может быстро покинуть организм.

«Еще одна группа риска — люди с ожирением. Арбуз содержит высокую концентрацию фруктозы, и его употребление в больших количествах может негативно сказаться на работе печени», — сказала Ивашкевич.

Она добавила, что арбуз не стоит доедать до корок — они впитывают в себя удобрения и химические вещества, используемые для обработки плодов во время выращивания.

Не стоит употреблять в пищу недозрелые или наоборот, слишком сладкие арбузы, содержащие высокую концентрацию фруктозы, — это может вызвать диарею.

Хранить порезанный арбуз стоит в холодильнике, не более трех-четырех дней. При хранении в открытом виде в арбузе развиваются бактерии, он быстро портится, и его употребление может обернуться отравлением.

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