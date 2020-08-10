Белый пони «устроился» на работу в Иркутский зоосад

Иркутянка подарила белого пони зоосаду, чтобы маленькая лошадь помогла организации выбраться из экономического кризиса, зарабатывая деньги на прокате, сообщили на странице Иркутского зоосада в социальной сети «ВКонтакте».

«Владелица коня Гоши узнала о нашем тяжелом финансовом положении после вынужденного закрытия и предложила отдать нам своего питомца для проката на нем маленьких гостей. Эта платная услуга смогла бы привлечь дополнительные средства с целью покупки запасов кормов животным перед долгим зимним периодом, который уже не за горами», — написали сотрудники компании.

Полное имя пони — Голландец, но для краткости его прозвали Гошей. Бывшая владелица Гоши приобрела пони несколько лет назад для своей дочери. Девочка с раннего детства увлекалась конным спортом и в старших классах уже могла сама обучать детей верховой езде.

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Сейчас девочка подросла и не только продолжает спортивную карьеру, но и готовится к поступлению в университет. Времени на пони у нее практические не осталось. Передача Гоши в Зоосад стала хорошим выходом из сложившейся ситуации: животное обрело дом, а бывшие хозяева всегда смогут увидеть питомца. Сейчас Гоша катает ребятишек по выходным.

Шетлендский пони – универсальная порода лошадей. Внешний облик шетлендского пони знаком всем, он стал своеобразным символом всех маленьких лошадок. Но мало кто знает, что это одна из самых старых пород лошадей и притом не декоративная, а вполне рабочая.