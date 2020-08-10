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Скетчком «Сториз» с комедийными звездами стартует на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Комедийный сериал «Сториз» с участием знаменитостей покажут на канале СТС с понедельника, 10 августа, сообщила пресс-служба телеканала.

В скетчкоме зрители увидят жизнь героев самых разных интересов и статусов. В сериал вошли истории сумасшедшей экоактивистки, находчивого алкоголика, судьи с приговором за слишком долгое аудиосообщение, бабушки-блогера, московской фифы, назойливой бывшей, врача с идеальным почерком и других героев.

Десятки ролей примерят на себя комедийные звёзды: Юлия Михалкова, Антон Лирник, Игорь Чехов, Олег Верещагин, Дмитрий Колчин, Ольга Кузьмина, Валерия Шкирандо, Даниил Вахрушев.

«Каждый скетч — это отдельная, самостоятельная история. И мне нравится, что за одну смену я примеряю десятки разных образов. Динамично, непредсказуемо, эффектно! Это такой подарок для актёра, когда в одном проекте можешь прожить и показать большое количество характеров и судеб», — поделилась впечатлениями от участия в сериале «Сториз» актриса Ольга Кузьмина.

Премьера сериала «Сториз» — 10 августа в 19.00 на канале СТС.
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Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

Yuriy002

По другому и не может быть... Так же как и у нашего за 79% , для чего выборы так и не понятно, все равно...

slavaynin

мы всем отделом признание написали.

slavaynin

предлагаешь отказаться от денег?

ДЭН СЯО ПИН

Смотрю тут много овна сочувствующего санкциям нашему потоку!
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