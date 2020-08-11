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Фильм дня: «Зимняя кость»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Зимняя кость» повествует о бедной жизни одной семьи, положение которой может изменить только бесспорное доказательство смерти близкого человека.

США, 2010 год, режиссер Дебра Граник, 16+
В главной роли: Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс исполнила в фильме главную роль — 17-летнюю девушку Ри из неблагополучной семьи. Ее мать серьезно больна, отец-наркоторговец сидит в тюрьме. Ей нужно заботиться о младших брате и сестре, еле-еле сводя концы с концами.

Параллельно Ри узнает, что их дом могут отобрать, если отец не появится в суде. В попытках сохранить дом девушка проходит настоящий социальный ад, в которым постоянно крутился ее папаша.

Для роли Ри Дженнифер Лоуренс научилась свежевать белок, колоть дрова и драться. Старания оказались не напрасны, фильм в целом и в особенности актерская игра Дженнифер Лоуренс были высоко оценены как зрителями, так и кинокритиками.

«Зимняя кость» была представлена в четырех номинация «Оскара», в том числе за лучший фильм и лучшую женскую роль Лоуренс. 

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