Глава «Спартака» пригрозил сняться с чемпионата России

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что намерен снять клуб с чемпионата России из-за «клоунады», которую устроили судьи.

«Спартак» в воскресенье на своем поле в матче первого тура РПЛ сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Красно-белые вели 2:0 по ходу первого тайма, затем в их ворота назначили спорные пенальти, которые гости реализовали.

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Спартак» 14 августа должен сыграть с грозненским «Ахматом».