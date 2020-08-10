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Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестные в Улан-Удэ повредили памятник первой женщине-космонавту и депутату Госдумы Валентине Терешковой, развернув его на постаменте. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

Бюст Валентины Терешковой уставлен в Улан-Удэ на улице Терешковой в 2016 году. Он был открыт накануне масштабного 350-летия столицы Бурятии. Памятник располагается между домами №26 и №28.

В понедельник утром жители домой в по улице Терешковой увидели, что памятник поврежден. Его развернули вправо. Но никаких разрушений на месте нет. Что именно хотели сделать неизвестные – снять бюст с постамента, украсть, или просто развернуть, непонятно, пишет ИА «Байкал Daily» со ссылкой на очевидцев.

Фото: © instagram.com/ves_ulan_ude

Сотрудники республиканского МВД отреагировали на произошедшее. «В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — прокомментировала представитель пресс-службы республиканского ГУ МВД.

За уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры законом предусмотрена ответственность по статье 243 УК РФ. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

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Во время второго чтения правок к Конституции Терешкова предложила обнулить президентские сроки и позволить Владимиру Путину после принятия новой редакции Конституции повторно избраться на пост президента. Часть россиян негативно отнеслась к предложению депутата. 

Например, в марте группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу Терешковой. По мнению авторов инициативы, теперь она «олицетворяет иные ценности».

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Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

Yuriy002

По другому и не может быть... Так же как и у нашего за 79% , для чего выборы так и не понятно, все равно...

slavaynin

мы всем отделом признание написали.

slavaynin

предлагаешь отказаться от денег?

ДЭН СЯО ПИН

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