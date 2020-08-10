Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой

Неизвестные в Улан-Удэ повредили памятник первой женщине-космонавту и депутату Госдумы Валентине Терешковой, развернув его на постаменте. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

Бюст Валентины Терешковой уставлен в Улан-Удэ на улице Терешковой в 2016 году. Он был открыт накануне масштабного 350-летия столицы Бурятии. Памятник располагается между домами №26 и №28.

В понедельник утром жители домой в по улице Терешковой увидели, что памятник поврежден. Его развернули вправо. Но никаких разрушений на месте нет. Что именно хотели сделать неизвестные – снять бюст с постамента, украсть, или просто развернуть, непонятно, пишет ИА «Байкал Daily» со ссылкой на очевидцев.

Сотрудники республиканского МВД отреагировали на произошедшее. «В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — прокомментировала представитель пресс-службы республиканского ГУ МВД.

За уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, памятников истории и культуры законом предусмотрена ответственность по статье 243 УК РФ. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

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Во время второго чтения правок к Конституции Терешкова предложила обнулить президентские сроки и позволить Владимиру Путину после принятия новой редакции Конституции повторно избраться на пост президента. Часть россиян негативно отнеслась к предложению депутата.

Например, в марте группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу Терешковой. По мнению авторов инициативы, теперь она «олицетворяет иные ценности».