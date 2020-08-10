Американцы проведут собственное Евровидение в 2021 году

Американская версия Евровидения пройдет после основного конкурса в 2021 году, сообщается на сайте Европейского вещательного союза (ЕВС).

Участвовать в американском музыкальном состязании будут представители разных штатов. В телеэфире покажут несколько выпусков, которые приведут к полуфиналу и финальному гранд-финалу в прайм-тайм.

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«Американская версия будет отличаться от всего, что раньше видели по американскому телевидению, сочетая фанфары и азарт мартовского безумия и плей-офф НФЛ с артистизмом и красотой выступлений мирового уровня», — сказал о новом формате Евровидения продюсер конкурса американской песни Андерс Ленхофф.

Ленхофф отметил, что в американском Евровидении смогут принять участие и артисты-любители, и исполнители, выступающие от крупных лейблов.

Пока точной даты проведения нового Евровидения нет, но на сайте ЕВС сообщается, что американский конкурс пройдет спустя несколько месяцев после международного конкурса в Роттердаме.