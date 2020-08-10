Росстат сообщил настоящее число погибших от COVID-19 в Сибири

Количество умерших от коронавируса в Сибири в июне было гораздо выше, чем было указано в данных оперативных штабов регионов, сообщается в отчете Росстата.

Всего в России от коронавируса умерло в июне 7037 человек, по данным Росстата, тогда как оперативный штаб сообщал только о 4681 жертве.

Статистика смертей от коронавируса отличается от данных оперштабов в ряде регионов Сибири. Сильнее всего расхождение данных коснулось Омской области. Статистика насчитали 95 умерших от COVID-19 в июне, а по данным регионального оперштаба их было только 13.

В Туве Росстат насчитал 48 погибших. Это в четыре раза больше, чем было сообщено местными властями. В Кемеровской области Росстат указал на 11 смертей вместо трех. В Томской области оказалось 23 жертвы вируса вместо трех.

Более чем в два раза больше погибших от коронавируса насчитали статистики в Новосибирской области в июне. По данным оперштаба, их было 65, а по данным Росстата — 134.

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщал, что данные по смертям публикуются гораздо позже самих случаев. смерти попадают в ежедневную сводку спустя две-три недели, это время нужно для проведения патологоанатомического исследования. В других регионах Сибири статистика расходится незначительно.