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Росстат сообщил настоящее число погибших от COVID-19 в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Количество умерших от коронавируса в Сибири в июне было гораздо выше, чем было указано в данных оперативных штабов регионов, сообщается в отчете Росстата.

Всего в России от коронавируса умерло в июне 7037 человек, по данным Росстата, тогда как оперативный штаб сообщал только о 4681 жертве.

Статистика смертей от коронавируса отличается от данных оперштабов в ряде регионов Сибири. Сильнее всего расхождение данных коснулось Омской области. Статистика насчитали 95 умерших от COVID-19 в июне, а по данным регионального оперштаба их было только 13.

В Туве Росстат насчитал 48 погибших. Это в четыре раза больше, чем было сообщено местными властями. В Кемеровской области Росстат указал на 11 смертей вместо трех. В Томской области оказалось 23 жертвы вируса вместо трех.

Более чем в два раза больше погибших от коронавируса насчитали статистики  в Новосибирской области в июне. По данным оперштаба, их было 65, а по данным Росстата — 134. 

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщал, что данные по смертям публикуются гораздо позже самих случаев. смерти попадают в ежедневную сводку спустя две-три недели, это время нужно для проведения патологоанатомического исследования. В других регионах Сибири статистика расходится незначительно. 

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Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

Yuriy002

По другому и не может быть... Так же как и у нашего за 79% , для чего выборы так и не понятно, все равно...

slavaynin

мы всем отделом признание написали.

slavaynin

предлагаешь отказаться от денег?

ДЭН СЯО ПИН

Смотрю тут много овна сочувствующего санкциям нашему потоку!
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