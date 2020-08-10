Путин лишил генералов каракулевых шапок

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок высшими офицерами и полковниками Вооруженных сил Российской Федерации.

«Пункт 5 изложить в следующей редакции: шапка из каракуля серого цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьем 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также для высших офицеров (с шитьем пятипроцентного золочения на козырьке) войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в указе президента России.

Каракулевые шапки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров, сказано в документе.

Каракулевые шапки серого цвета носили генералы и полковники, черного цвета — адмиралы и капитаны 1 ранга.