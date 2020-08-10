Озвучены первые официальные итоги выборов президента Белорусии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, отчитавшихся о подсчете голосов на выборах президента, заявила глава Центральной избирательной комиссии страны Лидия Ермошина.

«Отчиталось несколько городов, несколько районов по многим регионам», — приводит РИА Новости слова Еромошиной. В Ленинском районе Минска в выборах приняли участие более 64% избирателей, Лукашенко поддержали почти 67%, его конкурента Светлану Тихановскую — почти 15%.

#Мир Милиция разогнала акции протеста в Минске

В четырех районах Брестской области явка составила 95,7%, отметила Ермошина, Лукашенко там набрал почти 80%, Тихановская — 3,8%. В Гомельской области также отчитались четыре района, Лукашенко там набрал 90%, Тихановская — 3,2%.

Глава ЦИК перечислила еще несколько районов, у Лукашенко в некоторых из них более 90% голосов, у Тихановской — около 4%.

«(Тенденция) вырисовывается», — сказала Ермошина.

После окончания голосования в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Для их разгона силовики использовали светошумовые гранаты, водометы и перцовый газ. По свидетельству очевидцев, в какой-то момент милиция применила и резиновые пули. В результате столкновений есть пострадавшие, их число уточняется.