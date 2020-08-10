Милиция разогнала акции протеста в Минске

Силовые структуры Белоруссии заявили, что им удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где в воскресенье вечером вспыхнули несанкционированные акции протеста после оглашения неофициальных результатов выборов президента страны.

«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — приводит ТАСС сообщение МВД республики.

После оглашения результатов экзитполов по итогам состоявшихся в стране президентских выборов, которые показали убедительную победу действующего президента Александра Лукашенко, в разных частях города начались акции протеста, в которых, по оценкам наблюдателей, приняли участие тысячи человек.

Правоохранительные органы с самого начала начали решительно пресекать все попытки митингующих устроить шествия по городским улицам. Усиленные наряды милиции, ОМОНа при поддержке подразделений Внутренних войск начали вытеснять людей из центральных районов города.

Для установления порядка туда была направлена спецтехника, силовики применили светошумовые гранаты, водометы и перцовый газ. По свидетельству очевидцев, в какой-то момент милиция использовала и резиновые пули. В результате столкновений есть пострадавшие, их число уточняется. Были задействованы десятки машин скорой помощи.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным экзитполов, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская — от 6,8% до 10,1% голосов. Явка по состоянию на 20.00 мск составила 84,05%.

Противоположные результаты показали экзитполы, проведенные на 19 избирательных участках, расположенных за границей. Согласно им, победу одержала Светлана Тихановская с 81,5% голосов, у Лукашенко — 5,8%.