Белоруссия снова выбрирает Лукашенко

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко безоговорочно лидирует на выборах главы государства. Его главный конкурент Светлана Тихановская на втором месте, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина, озвучивая первые предварительные результаты голосования.

«Лидирует Александр Лукашенко, ему по результатам голосования по закрытым участкам пяти регионов отдало предпочтение 82% избирателей», — сказала Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1».

Она отметила, что у Тихановской второе место — около 5% голосов на закрытых больничных участках.

По предварительным данным экзит-полов, Лукашенко набирает 79,7% голосов, Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев —1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.