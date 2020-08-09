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Ученые рекомендовали стерилизовать маски в мультиварке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медицинские защитные маски можно использовать несколько раз, если стерилизовать их в мультиварках, сообщили ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.

Маски необходимо обрабатывать в бытовой мультиварке в течение 50 минут в режиме «сухой» готовки, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science and Technology Letters.

Разработчики проводили опыты на защитных респираторах №95, но таким способом можно обеззараживать и многоразовые маски других типов. Маски сохраняли первоначальные функции после 20 циклов обеззараживания.

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Стерилизация масок в мультиварке отвечает главным критериям санобработки: обеззараживанию, фильтрации и достаточному поступлению воздуха в дыхательные пути человека.

Ученые рекомендовали данный метод и социальным работникам, оказывающим помощь подопечным в домашних условиях, а также медикам в небольших лечебных и санаторных учреждениях, не располагающих широкими возможностями стерилизации классическим способом.

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