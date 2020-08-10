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Фильм дня: «Жутко громко и запредельно близко»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Жутко громко и запредельно близко» удивил критиков своим нахождением в списке претендентов на «Оскар», но «разгромленная» картина заслуживает внимания.

США, 2011 год, режиссер Стивен Долдри, 12+
В главной роли: Томас Хорн

Сюжет фильма отсылает зрителя к теракту США 11 сентября 2001 года: тогда захватчики авиалайнеров спланировано врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Фильм не рассказывает документальную историю, а повествует лишь о реакции и последствиях трагедии. В центре сюжета подросток Оскар Шелл. Вернувшись домой из школы 11 сентября, он прослушивает автоответчик с сообщениями от отца, который находился в одном из тех самых центров. Последнее сообщение свидетельствует о его гибели. Но спустя год Оскар Шелл находит загадочный ключ с посланием, который дает ему надежду на возвращение отца.

Невзирая на высокие ожидания, лента была разгромлена американской кинопрессой. В качестве ключевых недостатков назывался слабый сценарий и вялая режиссерская работа. Пребывание фильма в списках номинантов на премию «Оскар» вызвало недоумение критиков, хотя лента претендовала на звание лучшего фильма.

Низкие оценки в данном случае не повод оставлять картину без внимания. Сюжет американской драмы интересен, а события разворачиваются интригующе. Примечательно, что фильм так и не выпустили в российский прокат, хотя релиз уже был подготовлен компанией «Каро-премьер». 

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Топ комментариев

ponhik78

Чем дольше американцы покупают наш уран, тем меньше у них шансов восстановить свою атомную промышленность....

pepelmetal

Крым уже вернули) успокойтесь

Удавиков

дуда - он и в африке дуда, популист

Nik3316

во первых там действительно запас, т.к. предлагают несколько вариантов, кому рыбу, кому птицу... и еды...

Maniac.

Там от смартфона только название. 1 гиги ОЗУ это в реалиях 2020г хватит на установку 2-3 прилажухи и...
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