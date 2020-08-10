Фильм дня: «Жутко громко и запредельно близко»

Фильм «Жутко громко и запредельно близко» удивил критиков своим нахождением в списке претендентов на «Оскар», но «разгромленная» картина заслуживает внимания.

США, 2011 год, режиссер Стивен Долдри, 12+

В главной роли: Томас Хорн

Сюжет фильма отсылает зрителя к теракту США 11 сентября 2001 года: тогда захватчики авиалайнеров спланировано врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Фильм не рассказывает документальную историю, а повествует лишь о реакции и последствиях трагедии. В центре сюжета подросток Оскар Шелл. Вернувшись домой из школы 11 сентября, он прослушивает автоответчик с сообщениями от отца, который находился в одном из тех самых центров. Последнее сообщение свидетельствует о его гибели. Но спустя год Оскар Шелл находит загадочный ключ с посланием, который дает ему надежду на возвращение отца.

Невзирая на высокие ожидания, лента была разгромлена американской кинопрессой. В качестве ключевых недостатков назывался слабый сценарий и вялая режиссерская работа. Пребывание фильма в списках номинантов на премию «Оскар» вызвало недоумение критиков, хотя лента претендовала на звание лучшего фильма.

Низкие оценки в данном случае не повод оставлять картину без внимания. Сюжет американской драмы интересен, а события разворачиваются интригующе. Примечательно, что фильм так и не выпустили в российский прокат, хотя релиз уже был подготовлен компанией «Каро-премьер».