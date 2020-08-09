Зарубежный эксперт выбрал важнейший автомобиль в истории России

ВАЗ-2101 — главный автомобиль в истории России, эта машина с длинным жизненным циклом и известностью на Западе, считает обозреватель журнала Autocar

Журнал Autocar назвал главные автомобили в истории стран, имеющих собственное легковое машиностроение. Для России — это ВАЗ-2101, известный за пределами России под именем Lada 1200, или Lada Riva.

«Lada считалась интересной, когда она появилась на Западе в начале 1970-х годов, но стала объектом насмешек, так как медленно совершенствовалась. Однако покупатели хотели дешевую машину, поэтому она пользовалась спросом», — пишет обозреватель Дэвид Финлэй.

Знаковым автомобилем, который изменил Великобританию, признали MINI Cooper, во Франции такого статуса удостоился Citroen 2CV, в Германии — Volkswagen Beetle, в Швеции — Saab 92, в Италии — FIAT 500, в Испании — Seat 600, в Чехии — Skoda Favorit, в Румынии — Dacia Sandero, в США — Ford T, в Японии — Toyota Corolla, в Южной Корее — Hyundai Pony, в Китае — Qoros 3, в Австралии — Holden Monaro, а в Нидердандах — DAF 600.