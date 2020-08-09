NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе

NASA откажется от «расистских» названий космических объектов, таких как «Эскимо» или «Сиамские близнецы», говорится в сообщении агентства.

В первую очередь NASA не будет использовать прозвище «Эскимо» для планетарной туманности NGC 2392 и «Сиамские близнецы» для галактик NGC 4567 и NGC 4568,

«Псевдонимы часто более доступны и понятны для общественности, чем официальные названия, например, прозвище "Конская голова" для объекта "Барнард 33" напоминает о его внешнем виде. Но часто кажущиеся безобидными прозвища могут быть вредными и отвлекать от науки», - цитирует сообщение агентства CNN.

Космическое агентство собирается использовать только официальные обозначения Международного астрономического союза в случаях, когда прозвища неуместны.

Эскимосами называют инуитов и юпиков, живущих в Канаде и Гренландии. Это слово означает «поедатель сырого мяса» и считается у народов унизительным. Сиамские близнецы — прозвище, данное двум братьям из Сиама, которые выступали «уродцами» в цирке.