НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Фото: «Эскимосская туманность» © NASA

NASA откажется от «расистских» названий космических объектов, таких как «Эскимо» или «Сиамские близнецы», говорится в сообщении агентства.

В первую очередь NASA не будет использовать прозвище «Эскимо» для планетарной туманности NGC 2392 и «Сиамские близнецы» для галактик NGC 4567 и NGC 4568,

«Псевдонимы часто более доступны и понятны для общественности, чем официальные названия, например, прозвище "Конская голова" для объекта "Барнард 33" напоминает о его внешнем виде. Но часто кажущиеся безобидными прозвища могут быть вредными и отвлекать от науки», - цитирует сообщение агентства CNN.

Космическое агентство собирается использовать только официальные обозначения Международного астрономического союза в случаях, когда прозвища неуместны.

Эскимосами называют инуитов и юпиков, живущих в Канаде и Гренландии. Это слово означает «поедатель сырого мяса» и считается у народов унизительным. Сиамские близнецы — прозвище, данное двум братьям из Сиама, которые выступали «уродцами» в цирке.

Еще по теме
Рогозин поручил создать аналог «Бурана»
Россия отправит экспедицию на астероид
SpaceX провела первые летные испытания Starship
Астероид 2009 PQ1 максимально сблизился с Землей
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
Сибирь 09.08.2020 16:02
Новосибирцы снова устроили шумную вечеринку
Сибирь 09.08.2020 14:26
Глава Алтая отправил подчиненных в забег
Сибирь 08.08.2020 23:24
Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае
Сибирь 08.08.2020 21:10
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
18996
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10478
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5393
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
3977
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
48
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
42
SpaceX провела первые летные испытания Starship
41
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
26
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter