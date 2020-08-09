Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы

Белоруссия и Россия всегда будут сотрудничать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье на избирательном участке, после того как проголосовал.

«С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — цитирует «Интерфакс» Лукашенко.

По его словам, накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре сказал, что «мы в одной лодке».

Основной день голосования на выборах президента Белоруссии — воскресенье, 9 августа. На пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, а также сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского — Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, огласят в понедельник. Лукашенко бессменно руководит страной 26 лет, в случае победы это будет его шестой срок.