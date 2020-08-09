Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на участке федеральной трассы Р-255 в Канском районе Красноярского края в воскресенье, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, днем в воскресенье на 1029 километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель Honda выехал на встречную и влетел в Toyota Camry.

Оба водителя и два пассажира скончались на месте происшествия. Также в Toyota пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося. На места аварии организована регулировка движения автомобилей в ручном режиме.