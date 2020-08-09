НАВЕРХ

Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо

Источник:
Sibnet.ru
383 1
Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на участке федеральной трассы Р-255 в Канском районе Красноярского края в воскресенье, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, днем в воскресенье на 1029 километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель Honda выехал на встречную и влетел в Toyota Camry.

Оба водителя и два пассажира скончались на месте происшествия. Также в Toyota пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося. На места аварии организована регулировка движения автомобилей в ручном режиме.

Еще по теме
Грузовик протаранил легковушку под Новосибирском
Грузовик и бензовоз столкнулись на красноярской трассе. ФОТО
Фура «размазала» легковушку по Чуйскому тракту в Алтайском крае
Mazda с детьми в салоне врезалась в большегруз в Приангарье
смотреть все
Красноярск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
Сибирь 09.08.2020 16:02
Новосибирцы снова устроили шумную вечеринку
Сибирь 09.08.2020 14:26
Глава Алтая отправил подчиненных в забег
Сибирь 08.08.2020 23:24
Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае
Сибирь 08.08.2020 21:10
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
18996
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10478
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5393
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
3977
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
48
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
42
SpaceX провела первые летные испытания Starship
41
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
26
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter