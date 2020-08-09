Чамалалы оказались самым малочисленным народом России

Самым малочисленным народом России пока считаются чамалалы, проживающие на Кавказе, их всего 24 человека, сообщил медиаофис Всероссийской переписи населения.

«В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев», — цитирует РИА Новости медиаофис переписи.

Это данные на 2010 год. В XIX веке насчитывалось около 4 тысяч чамалалов, такие же цифры показала перепись в 1967 году.

Другие редкие народности, например, есть в Ленинградской области: 10 лет назад там жили 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь. В Хабаровском крае насчитали 1109 нанайцев Также перепись показала, что в регионе живут 480 негидальцев, 2149 нивхов, 441 орочи, 2621 ульчи и представители других народностей.

В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.