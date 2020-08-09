НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Чамалалы оказались самым малочисленным народом России

Источник:
Sibnet.ru
258 1
Фото: Сергей Михайлович Прокудин-Горский

Самым малочисленным народом России пока считаются чамалалы, проживающие на Кавказе, их всего 24 человека, сообщил медиаофис Всероссийской переписи населения.

«В Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами (или чамалинцы), которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев», — цитирует РИА Новости медиаофис переписи.

Это данные на 2010 год. В XIX веке насчитывалось около 4 тысяч чамалалов, такие же цифры показала перепись в 1967 году.

Другие редкие народности, например, есть в Ленинградской области: 10 лет назад там жили 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь. В Хабаровском крае насчитали 1109 нанайцев Также перепись показала, что в регионе живут 480 негидальцев, 2149 нивхов, 441 орочи, 2621 ульчи и представители других народностей.

В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.

Еще по теме
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
Доходы Кадырова подскочили в 20 раз
Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
смотреть все
Жизнь #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
Сибирь 09.08.2020 16:02
Новосибирцы снова устроили шумную вечеринку
Сибирь 09.08.2020 14:26
Глава Алтая отправил подчиненных в забег
Сибирь 08.08.2020 23:24
Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае
Сибирь 08.08.2020 21:10
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
18996
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10478
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5393
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
3977
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
48
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
42
SpaceX провела первые летные испытания Starship
41
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
26
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter