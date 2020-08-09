Новосибирцы снова устроили шумную вечеринку

Жители Новосибирска устроили шумную вечеринку в центре города вечером в субботу — видео опубликовано в социальных сетях. Полиция задержала организатора, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотни человек собрались в районе улиц Ленина и Советской, а так называемом «ресторанном дворике» поздно вечером в субботу. Многие начали танцевать под музыку из одной из машин. По словам очевидцев, полицейские просили «не блокировать движение», но не вмешивались.

«Был зафиксирован факт нарушения тишины и покоя граждан. Организатор был установлен и доставлен в отдел полиции», — сообщил представитель пресс-службы полиции.

Решается вопрос о составлении административного протокола. Максимальное наказание по части 1 статьи 4.2 областного закона об административных правонарушениях составляет штраф в 3 тысячи рублей.

В конце мая в центре Новосибирска, несмотря на режим самоизоляции, прошли две массовые вечеринки. Некоторых участников оштрафовали за отсутствие масок.