Олейник проиграл американцу на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник потерпел поражение от американца Деррика Льюиса на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе (США).

Поединок тяжеловесов завершился во втором раунде, когда Льюис нокаутировал россиянина. Льюис был почти на 18 килограммов тяжелее российского бойца. На официальном взвешивании его показатель составил 120,2 килограмма против 102,96 килограмма у Олейника.

«Расстроен. Не все сработало, хотя план был. Обещаю, что к следующему бою буду более готовым», — сказал Олейник в Instagram.

35-летний Льюис в ММА одержал 24-ю победу при семи поражениях и одной ничьей. В свою очередь, 43-летний Олейник проиграл в 14-й раз, также на его счету 59 побед и одна ничья.