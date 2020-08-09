«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью

Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, вероятно, болезнь затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — сказал Тотолян в интервью «Интерфаксу».

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Ученый задался вопросом, что считать второй волной коронавируса. «Если понимать картину, которая была в апреле-июне, прежде всего, в Москве, то, я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах», — сказал он.

Тотолян полагает, что резкий подъем заболеваемости нужно будет регулировать с помощью ограничений, но в целом не стоит бояться заболеть.

«Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета — либо переболеть, либо вакцинироваться», — отметил директор института.