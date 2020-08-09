НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью

Источник:
Sibnet.ru
423 6
Фото: © Sibnet.ru

Осенний подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен, вероятно, болезнь затронет тех, кто до этого избегал социальных контактов, считает директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего "бункера" и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — сказал Тотолян в интервью «Интерфаксу».

#Здоровье
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?

Ученый задался вопросом, что считать второй волной коронавируса. «Если понимать картину, которая была в апреле-июне, прежде всего, в Москве, то, я полагаю, ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах», — сказал он.

Тотолян полагает, что резкий подъем заболеваемости нужно будет регулировать с помощью ограничений, но в целом не стоит бояться заболеть.

«Кто должен переболеть, тот переболеет. Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет, как минимум, на уровне 60-70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета — либо переболеть, либо вакцинироваться», — отметил директор института.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае
Детские сады и аквапарки открыли на Алтае
Вино способно облегчить течение коронавируса
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Машину разорвало на трассе в Красноярском крае, погибли четверо
Сибирь 09.08.2020 16:02
Новосибирцы снова устроили шумную вечеринку
Сибирь 09.08.2020 14:26
Глава Алтая отправил подчиненных в забег
Сибирь 08.08.2020 23:24
Авиарейсы в Кош-Агач возобновили в Горном Алтае
Сибирь 08.08.2020 21:10
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
18996
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10478
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5393
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
3977
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
•
Лукашенко рассказал об отношениях с Россией в случае победы
•
NASA пересмотрит «оскорбительные» названия в космосе
•
Чамалалы оказались самым редким народом России
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Зона контроля: что теряют люди без видеонаблюдения
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
48
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
42
SpaceX провела первые летные испытания Starship
41
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
26
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter