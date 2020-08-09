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Пентагон перебросил войска из Германии к границам России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

США проводят перегруппировку своих войск в Европе, чтобы нарастить военное присутствие у границ России, это укладывается в стратегию сдерживания Москвы, заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию)», — сказал Эспер в эфире телеканала Fox News. Он напомнил, что решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс.

По его словам, представители остальных ключевых союзников США по НАТО назвали данное решение Трампа «хорошим шагом». Эспер напомнил, что Соединенные Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.

Он напомнил о требовании Вашингтона ко всем странам — участницам НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

«Я говорил публично и в конфиденциальном порядке, что каждый должен платить минимум 2%. Такие страны, как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным», — продолжал Эспер. Он заявил, что «если мы действительно намерены противостоять россиянам, то придется выполнять взятые на себя обязательства».

Эспер сообщал, что из Германии выведут в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский Монс.

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