Глава Алтая отправил подчиненных в забег

Глава Республики Алтай Олег Хороходин в День физкультурника не только сам пробежал дистанцию на главном стадионе региона, но и заставил пробежать своих помощников.
Видео пробежки губернатор выложил в своем «сторис»в Instagram, который подписал: «После забега приобщил сотрудников правительства и своих помощников к спорту. Несмотря на джинсы, уклоняться не стали – пробежали круг».
Судя по голосу за кадром, сторис снимал он сам, а на финишной прямой даже подбадривал своих подчиненных и похвалил их.
Как сообщили местные Telegram-каналы, среди бегунов – зампред комитета по физкультуре и спорту Денис Письменных, замруководителя аппарата главы и правительства региона Иван Хорошилов и пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.
Видео массово распространяется в социальных сетях и месенджерах, заставляя пользователей упражняться в остроумии.
«Не знаем, чем провинились чиновники из Республики Алтай, но глава региона Олег Хорохордин заставил их пробежать в джинсах с флагом по стадиону. Но и этого ему показалось мало. Отснятое видео выложил в Instagram. Кто-то может сказать, что издевается, а кто-то скажет, что это так шутят местные начальники», – написал один из популярных в Сибири Telegram-каналов.
Иркут 69Академик, герой РФ, енерал, маэстро всевозможных боевых искусств (практически сэнсэй), меценат, а теперь...
UynachalnicaСанкции нам только на пользу! (с)
turan601Лепота! Вот по ходу кто Россией рулит. Тогда все встает на свои места
pepelmetalКрым уже вернули) успокойтесь
UynachalnicaПеребрал, славяша, чего тут городишь?