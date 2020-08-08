Китай предупредил о вспышке нового смертельного вируса

Китайские медики зафиксировали в ряде провинций вспышку опасного вируса SFTS, который передается через клещей.

По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Первоначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой, пишет Global Times.

Среди симптомов инфекции — кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Вирус передается как от клещей к человеку, так как и от зараженного человека к другому человеку — через кровь или слизистую.

Впервые SFTS выявили еще в 2011 году. По данным китайских вирусологов, возбудитель этого заболевания относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения.