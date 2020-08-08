Грузовик протаранил легковушку под Новосибирском

ДТП с гибелью людей произошло в субботу в Новосибирской области на автодороге Чистоозерное — Купино, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Водитель автомобиля Hino Ranger по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем Mazda, двигавшимся навстречу, говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров автомобиля Mazda — мужчина 1985 года рождения, женщина 1986 года рождения и шестилетний ребенок. Позже в медицинском учреждении скончался водитель этого легкового автомобиля.

В больницу доставили 12-летнюю девочку и женщину 1961 года рождения, которые также находились в легковом автомобиле. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, которые выясняют причины ДТП.