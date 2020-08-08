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Мать оставила младенца на автобусной остановке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Новосибирской области по неизвестной причине оставила на автобусной остановке новорожденного ребенка.

Младенца нашли прохожие и вызвали полицию, против женщины могут возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Полицейские установили, что ребенка оставила его 30-летняя мать, жительница одного из сел Болотнинского района. По данному факту проводится проверка о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состоянию мальчика ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении. Устанавливаются причины, по которым женщина оставила малыша на остановке.

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