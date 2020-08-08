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Доказано внеземное происхождение сложной жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Резкое повышение содержания фосфора, который является основной причиной многообразия различных видов жизни на Земле, имеет внеземное происхождение, выяснили японские ученые.

Увеличение концентрации фосфора 750-800 миллионов лет назад в мировом океане было связано с метеоритной бомбардировкой планеты. На тот момент на Земле уже существовали простейшие формы жизни, пишет РИА Новости.

В результате обогащения фосфором произошло биологическое эволюционирование и размножение водорослей. Фотосинтез стимулировал сокращение парниковых газов — углекислого газа в атмосфере.

Исследователи подчеркивают, что обилие небесных тел, обрушившихся на Землю и принесших с собой фосфор, оказало очень серьезное влияние на биологическую эволюцию древнейших микроорганизмов.

Примечательно, что сейчас на планете также наблюдается нечто подобное — так называемые красные приливы. Они возникают из-за чрезмерного увеличения планктона в море, возникающее из-за быстрого обогащения воды питательными веществами.

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