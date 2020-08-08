Россиянам разрешат регистрацию товарных знаков

Россиянам разрешат регистрировать товарные знаки, соответствующие изменения в сфере интеллектуальной собственности предполагается утвердить в ближайшее время. Соответствующую «дорожную карту» утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В документ вошли мероприятия, которые простимулируют технологические разработки, усилят защиту правообладателей, откроют новые возможности для управления правами на результаты интеллектуальной деятельности», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также планируется сформировать правовую базу для выдачи электронных патентов и применения 3D-моделей в патентных заявках. Документом предусмотрены льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей и возможность использовать права в качестве взноса в капитал.

Президент Владимир Путин в конце июля подписал закон, позволяющий правообладателям получать патенты в электронной форме. Также при регистрации объектов интеллектуальной собственности теперь можно прилагать к документам их 3D-модели.