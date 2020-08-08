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Игру Horizon Zero Dawn взломали в день релиза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dushan and Miae / Attribution-ShareAlike License

Игру Horizon Zero Dawn на ПК в день выхода, оперативно выпустить пиратскую версия экшена удалось команде CODEX.

Разработчики не стали добавлять в игру DRM-защиту, именно поэтому стал возможен быстрый взлом Horizon Zero Dawn, пишет портал CrackWatch. Таким образом, игра теперь доступна не только в Steam и на Epic Games Store, но и на торрентах.

В начале июля Horizon Zero Dawn для ПК резко подорожала для российских покупателей. Ее стоимость повысилась с 930 до 2800 рублей. При этом издатель никак не пояснил серьезное изменение цены.

Horizon Zero Dawn — экшен с открытым миром, изначально он являлся эксклюзивом PlayStation 4. Консольная версия вышла в 2017 году. Релиз Horizon Zero Dawn на ПК состоялся 7 августа.

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