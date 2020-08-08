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Камеры iPhone 12 потрескались в ходе тестирования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проблемы с качеством обнаружили у одного из поставщиков камер для будущих смартфонов iPhone 12. В ходе тестирования выяснилось, что покрытие на широкоугольном объективе камеры для младших моделей iPhone 12 растрескивается.

Линзы должны были использовать для широкоугольных модулей iPhone 12 с экранами 5,4 и 6,1 дюйма. При этом в Pro-версиях будущего смартфона устанавливаются камеры с оптикой от другого поставщика, пишет MacRumors.

Проблема возникла во время тестирования при высокой температуре и высокой влажности. Отмечается, что в итоге возможны задержки компонентов для новых iPhone, так как Apple предстоит заменить поставщика или потребовать повышения качества детали.

Производитель уже подтвердил, что линейка iPhone 12 будет запущена на несколько недель позже запланированного срока. Предполагается, что две 6,1-дюймовые модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro выйдут на рынок первыми.

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