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Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали журналистам, как можно получить дополнительную порцию еды на борту.

Бортпроводницы в интервью Daily Express отметили, что они не предлагают пассажирам добавки, но, если те попросят, то им не откажут. В этом случае сотрудницы предложат пассажирам что-нибудь из того, что осталось.

«Обед на борту обычно достаточно скромный, в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще», — рассказала журналистам стюардесса.

Кроме того, часто на борту бывает больший ассортимент напитков, чем обычно предлагают пассажирам, — например, горячий шоколад, шампанское или пиво. Чтобы получить дополнительный напиток, надо также задать соответствующий вопрос стюардессе.

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