Назван способ бесплатно получить больше еды в самолете

Сотрудницы различных авиакомпаний рассказали журналистам, как можно получить дополнительную порцию еды на борту.

Бортпроводницы в интервью Daily Express отметили, что они не предлагают пассажирам добавки, но, если те попросят, то им не откажут. В этом случае сотрудницы предложат пассажирам что-нибудь из того, что осталось.

«Обед на борту обычно достаточно скромный, в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще», — рассказала журналистам стюардесса.

Кроме того, часто на борту бывает больший ассортимент напитков, чем обычно предлагают пассажирам, — например, горячий шоколад, шампанское или пиво. Чтобы получить дополнительный напиток, надо также задать соответствующий вопрос стюардессе.