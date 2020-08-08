Пассажирский самолет в Индии после посадки разломился пополам

Самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы в индийском городе Кожикоде, после чего авиалайнер разломился пополам.

По предварительным данным, погибло 20 человек. Среди погибших оба пилота, пишет The Times of India. Более 140 пассажиров получили ранения. Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек.

Лайнер выполнял посадку в дождливую погоду. Кадры с места аварии свидетельствуют, что при приземлении самолет упал со склона и развалился на две части. При этом наиболее сильно пострадала кабина пилотов и передняя часть самолета.

Известно, что на самолете возвращались застрявшие за границей в связи с пандемией коронавируса индийцы.