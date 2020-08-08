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Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Видео с ремейком игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4 появилось на канале разработчика Ivan Sorce.

На опубликованных кадрах показана стрельба из оружия, эффекты погоды, езда на автомобиле. Работа над проектом ведется на пожертвования пользователей. Разработчик уточнил, что игра находится на раннем этапе производства.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, разработанная украинской компанией GSC Game World и получившая культовый статус среди игроков. Игры представляют собой шутеры с элементами ролевой игры и action-adventure.

Сюжет разворачивается в альтернативном мире в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, которая подверглась неожиданному аномальному воздействию.

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