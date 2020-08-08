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Роспотребнадзор оценил вспышку вируса SFTS

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Случаев заражения лихорадкой SFTS на территории России не зафиксировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее Китай сообщил о вспышке этого заболевания на востоке страны.

«Данное заболевание не является новым и было впервые диагностировано в 2009 году в КНР. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов», — говорится в сообщении ведомства.

По данным китайских властей, вирусом заразились уже 60 человек, умерли семь. Среди симптомов инфекции — кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Летальность вируса составляет от 6% до 30%. Вспышки в разное время отмечались в нескольких странах, включая Японию, Южную Корею, Вьетнам и Тайвань. Болезнь в основном передается с укусом клещей.

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