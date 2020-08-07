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Су-27 перехватил самолеты-шпионы США над Черным морем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-шпиона над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.

Российские военные обнаружили две приближающиеся к государственной границе воздушные цели и приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Летчик истребителя идентифицировал цели — к России летели стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После перехвата они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что самолеты-шпионы не нарушили российскую границу. Что касается российского истребителя, то его перехват проходил строго в соответствии с международными правилами. С начала июля это уже девятый инцидент с перехватом иностранных самолетов вблизи госграницы.

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