Коровы оккупировали мобильный ковидный госпиталь в Кузбассе

Коровы пасутся на территории мобильного госпиталя для больных COVID-19 в кемеровском городе Мыски — видео сняли местных жители. Город входит в пятерку населенных пунктов, где ужесточены меры для борьбы с коронавирусом.

Интернет-телевидение Новокузнецка NK-TV опубликовало на YouTube ролик, снятый местными жителями. По их словам, коровы гуляют по мобильному госпиталю и даже заходят в палатки.

Госпиталь, состоящий из четырех палаток на 40 койко-мест, был открыт в Мысках в конце июня. По словам замгубернатора Кузбасса Андрея Панаво, еще шесть палаток находятся в резерве и могут быть собраны в любой момент, как только появится такая необходимость.

Создание госпиталя и закупка оборудования для Мысковской больницы стоили 33 миллиона рублей. Средства выделила группа компаний «Сибантрацит».

Мыски вошли в пятерку городов Кемеровской области, где с 5 августа возобновлен ряд ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Вновь закрыты кафе и ресторана, фитнесс-центры.