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Вино способно облегчить течение коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Антиоксидант ресвератрол, содержащийся в красном вине и других продуктах, облегчает протекание CОVID-19, к такому выводу пришли ученые.

Коронавирусы нарушают работу фермента ACE2, который необходим для жизнедеятельности организма. Недостаток этого фермента увеличивает количество пептида AngII, который может усиливать воспалительную реакцию. Увеличить концентрацию ACE2 в организме может более высокое потребление ресвератрола, пишут «Известия» со ссылкой на работу ученых из Университета Лаваля (Канада).

Ресвератрол, по данным исследовательницы из Катанийского университета, оказывает противовоспалительное действие, снижая количество цитокинов, вызывающих цитокиновый шторм при COVID-19, который нередко приводит к смерти пациента.

Это вещество присутствует в красном и белом вине, арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, чернике, клюкве. Но насколько должно увеличиться потребление с ним, чтобы это повлияло на способность организма сопротивляться коронавирусу, сейчас точно сказать невозможно.

Пока эффект ресвератрола доказан только на животных. Необходимы исследования на людях.

Тема: Распространение коронавируса
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