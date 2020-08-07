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МВД разъяснило замену автономеров на маленькие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители не обязаны менять автомобильные номера из-за введения нового национального стандарта, сообщило МВД России. Уменьшенные госзнаки актуальны только для владельцев японских и американских иномарок.

«Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости», — цитирует ТАСС представителя пресс-центра МВД.

Установка регистрационных госзнаков нового образца может быть актуальна только для владельцев автомобилей из США и Японии.

Новый ГОСТ, который вводит компактные мотоциклетные номера размера 190х145 миллиметров, вступил в силу 4 августа. Двустрочные номера также разрешено использовать владельцам автомобилей с оригинальным нестандартным размером.

Отличительные номера также получат ретро и спортивные автомобили. Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов. Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.

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