Более 50 медклиник вернутся к работе в Алтайском крае

Более 50 медицинских организаций Атайского края возобновят оказание плановой помощи после введенных ограничений из-за коронавируса, сообщило правительство региона.

С сегодняшнего дня дополнительно к шести центральным районным больницам в регионе возобновят оказание плановой медицинской помощи еще 45 медицинских организаций.

«Это как амбулаторная помощь и взрослым, и детям, и стоматологическая помощь. Это отдельные технологии и услуги в рамках дневного и круглосуточного стационара», –отметил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов

Со следующей недели будет рассмотрен вопрос о возобновлении работы в других медучреждениях в плановом режиме.

Уточняется, что до ухудшения эпидемиологической обстановки плановую помощь в крае оказывали 169 медорганизаций.

«К понедельнику посмотрим по оставшимся. Есть у нас территории, где ситуация нормализуется. Увы, Барнаул находится в красной зоне. Мы здесь выявляем достаточно большое число случаев заражения, но посмотрим по динамике», – добавил министр.

При этом в период пандемии в крае не прекращали работу больницы, предоставляющие услуги высоких медицинских технологий.

«Возможность эндопротезирования суставов, операции на позвоночнике в федеральном центре сохранялась. Сохранилась и плановая медицинская помощь для пациентов онкологического профиля. По количеству оказываемой помощи мы даже приросли по отношению к прошлому году. Так, кардиодиспансер сегодня в большей степени оказывает неотложную помощь. Это инвазивные технологии. Ранее здесь были заносы инфекции. Начнем в разумном режиме возобновлять плановую работу», – рассказал Попов.

В то же время ранее в социальных сетях жители края неоднократно рассказывали о невозможности получить медицинскую помощь различных направлений и жаловались, что вся медицина «заточена исключительно под коронавирус».