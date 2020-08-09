Фильм дня: «Потомки»

Фильм «Потомки» с Джорджем Клуни рассказывает о трагедии, которая послужила поводом для сближения рассорившегося семейства.

США, 2011 год, режиссер Александр Пэйн, 16+

В главных ролях: Джордж Клуни, Шейлин Вудли, Амара Миллер

В центре сюжета герой Мэтт Кинг, он владеет большими землями на Гавайях, но жизнь его подобна аду: любимая жена в коме, отношения с дочками не ладятся, кредиторы требуют продать землю. Вдобавок ко всему Кинг узнает, что последние несколько лет супруга изменяла ему.

Использованный при съемках фильма дом семейства Кинг имел один большой недостаток – возле него не было описываемого в книге дерева баньяна. Эту проблему решили с помощью транспортировки и пересадки выкопанного с землей взрослого дерева.

Фильм был хорошо принят. Так, три признанных критика дали «Потомкам» максимальную оценку: Роджер Эберт, Питер Трэверс из журнала Rolling Stone и Леонард Малтин.



Кроме этого, картина была представлена на «Оскар» в пяти номинация, включая «Лучший фильм», однако статуэтку фильм получил за лучший адаптированный сценарий.