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Трамп начал борьбу с TikTok и WeChat

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ, запрещающий проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok, компанией ByteDance, и ее дочерними предприятиями. Аналогичный документ касается социальной сети WeChat.

Запреты вступает в силу через 45 дней после публикации указа, то есть в конце сентября. Под них попадают «любые сделки» с ByteDance, Tencent Holdings или их дочерними компаниями.

«Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok с целью защиты нашей национальной безопасности», — говорится в указе Трампа. Та же формулировка используется в документе против владельцев WeChat.

По мнению Трампа, приложение TikTok и соцсеть WeChat представляют угрозу национальной безопасности США, в связи с чем Вашингтон должен «предпринять агрессивные действия» против их владельцев.

«Как и TikTok, WeChat автоматически накапливает обширные объемы информации своих пользователей», — отметил президент.

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WeChat, по мнению главы Белого дома, собирает личные данные и корпоративную информацию китайских граждан, посещающих Соединенные Штаты, что «дает Коммунистической партии Китая механизм для контроля за китайскими гражданами, которые, возможно, впервые в жизни наслаждаются преимуществами свободного общества».

TikTok может быть использовано для «ведения кампаний по дезинформации, которые выгодны Коммунистической партии Китая». В документе в качестве примера приводится распространение в TikTok «разоблаченных теорий заговора относительно происхождения нового коронавируса».

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