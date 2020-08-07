Грузовик и бензовоз столкнулись на красноярской трассе. ФОТО

Два грузовика столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, один из водителей погиб на месте, сообщает УГИБДД по региону.

По предварительной информации, в пятницу на 938 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», у автомобиля Freightliner занесло прицеп на встречную полосу движения. Там он столкнулся с бензовозом Scania, который двигался во встречном направлении.





Фото: © УГИБДД по Красноярскому краю

В результате ДТП водитель автомобиля Scania погиб на месте происшествия, пострадал водитель Freightliner. Также установлено, что в момент ДТП в бензовозе нефтепродукты не перевозились.