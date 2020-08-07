Дым Хилокской свалки замучил новосибирцев

Жители Левобережья Новосибирска продолжают страдать от едкого дыма от мусорного полигона, его потушили, он продолжает тлеть.

«Хилокская свалка до сих пор горит. Сегодняшнее фото. На понимание: горит не потому, что не тушат. Просто глубинные пожары в принципе сложно потушить. Это как с торфяными болотами. Загорелось — не перестанет, пока все не выгорит. Только ждать, верить и молиться», — написала очевидец Светлана Каверзина.

Как ранее сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, огонь на свалке потушили, с тлением разберутся через несколько дней, когда на горящий полигон завезут грунт. Без доступа воздуха горение прекратится. По словам мэра, дым чувствуют жители только нескольких окрестных домов.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 8 по 10 августа метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей.