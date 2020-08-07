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Дым Хилокской свалки замучил новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/kaverzina_svetlana

Жители Левобережья Новосибирска продолжают страдать от едкого дыма от мусорного полигона, его потушили, он продолжает тлеть.

«Хилокская свалка до сих пор горит. Сегодняшнее фото. На понимание: горит не потому, что не тушат. Просто глубинные пожары в принципе сложно потушить. Это как с торфяными болотами. Загорелось — не перестанет, пока все не выгорит. Только ждать, верить и молиться», — написала очевидец Светлана Каверзина.

Как ранее сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, огонь на свалке потушили, с тлением разберутся через несколько дней, когда на горящий полигон завезут грунт. Без доступа воздуха горение прекратится. По словам мэра, дым чувствуют жители только нескольких окрестных домов.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, с 8 по 10 августа метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей.

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