Рогозин поручил создать аналог «Бурана»

«Роскомос» собирается создать пилотируемый космический корабль, схожий с советским «Бураном», чтобы заменить «Союзы МС», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

«Нужно делать многоразовый корабль совершенно иной конфигурации — что-то по типу "Бурана" с возможностью посадки на взлетно-посадочные полосы. Я такую задачу поставил нашим инженерам», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что космический корабль «Орел», создаваемый для пилотируемых полетов на Луну, будет «дороговат» для обслуживания орбитальных станций.

«"Союз МС", конечно, еще послужит. Он постоянно модернизируется», — сказал глава «Роскосмоса», отметив, что бесконечная модернизация «губительна для развития космической техники».

«Буран» — советский крылатый космический корабль, создаваемый как конкурент американского Space Shuttle. Его единственный полет состоялся в 1988 году. Программу свернули из-за дороговизны.