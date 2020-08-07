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Сильные дожди зальют Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Сильные дожди и грозы с ливнями придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на выходных. Температура воздуха в большинстве районов будет держаться на отметке в +20 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю дожди, местами сильные, грозы. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +12… +17 градусов, при прояснении +7… +12 градусов, днем +20… +25, местами +15… +20 градусов.

По Бурятии местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров секунду. Температура ночью +12… +17, местами +6… +11 градусов. Днем +19… +24, при дожде до +18 градусов.

В Иркутской области кратковременные, местами сильные дожди, грозы. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +11… +16, при прояснении +5… +10 градусов. Днем +19… +24, при облачности +13… +18, местами до +28 градусов.

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