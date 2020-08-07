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Сериал «Игра на выживание» в стиле реалити-шоу выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Новый сериал об экстремальном реалити-шоу «Игра на выживание» выйдет на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER 31 августа, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, 16 участников реалити приезжают в глухую тайгу, чтобы побороться за главный приз шоу — миллион евро. Сначала все идет по плану, и игроки делятся на две команды, соревнуясь друг с другом. Но однажды герои понимают, что съемочная группа бесследно исчезла, бросив все оборудование. У всех возникает вопрос: реалити-шоу продолжается или это уже настоящая борьба за выживание.

Роли в сериале исполнили Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян, Анастасия Тодореску и другие, причем тройка актеров Верник, Бортич и Чадов сыграли роль камео.

«Я прочитала залпом 12 серий за вечер и была совершенно потрясена. Как зритель я большой фанат лихих закрученных сюжетов, и эта история реально крутая», — сказала о новом проекте продюсер Нелли Яралова.

Премьера сериала «Игра на выживание» — 31 августа в 22.00 на ТНТ и видеоплатформе PREMIER.


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