Сериал «Игра на выживание» в стиле реалити-шоу выйдет на ТНТ

Новый сериал об экстремальном реалити-шоу «Игра на выживание»
выйдет на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER 31 августа, сообщила пресс-служба
телеканала.
По сюжету, 16 участников реалити приезжают в глухую тайгу,
чтобы побороться за главный приз шоу — миллион евро. Сначала все идет по плану,
и игроки делятся на две команды, соревнуясь друг с другом. Но однажды герои понимают,
что съемочная группа бесследно исчезла, бросив все оборудование. У всех возникает
вопрос: реалити-шоу продолжается или это уже настоящая борьба за выживание.
Роли в сериале исполнили Александра Бортич, Алексей Чадов,
Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Веревочкин, Беник Аракелян, Анастасия
Тодореску и другие, причем тройка актеров Верник, Бортич и Чадов сыграли роль
камео.
«Я прочитала залпом 12 серий за вечер и была совершенно
потрясена. Как зритель я большой фанат лихих закрученных сюжетов, и эта история
реально крутая», — сказала о новом проекте продюсер Нелли Яралова.