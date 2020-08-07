Срок появления «русского Prado» сильно сдвинут

Выпуск новой версии внедорожника УАЗ «Патриот», который называют «русским Prado», откладывается на два года. Машина должна была появиться во второй половине 2021 года.

«Следующее поколение внедорожников УАЗ "Патриот" появится не раньше 2023 года, если, конечно, к тому моменту на рынке вообще останется место для этой машины», — цитирует издание «АвтоВзгляд» источник на Ульяновском заводе.

Внедорожник, по словам исполнительного директора ООО «УАЗ» Алексея Спирина, собирались выпустить на рынок в 2021 году. Автомобиль должен получить новые раму, независимую переднюю подвеску, интерьер, головную оптику и фонари.

Новый «Патриот» окрестили «русским Prado», намекая на то, что новинка составит конкуренцию Toyota Land Crusier. Но его цена не должна превысить 1,5 миллиона рублей.