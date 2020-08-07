Россия отправит экспедицию на астероид

«Роскосмос» к 2030 году разработает технологию посадки космического корабля на астероид, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Есть задача — научиться сажать аппарат на астероид, и не простой космический аппарат, а посадить космический корабль. Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

По его словам, такую технологию вполне возможно создать до 2030 года. В то же время он не уточнил, о посадке на какой астероид идет речь.

Космические аппараты уже садились на астероиды. В 2019 году мягкую посадку на астероид Рюгу совершили посадочные японские модули Rover-1A, Rover-1B, MASCOT и одноименный зонд.

Ранее высадку астронавтов на астероиде планировали в NASA, однако там отказались от этих планов в пользу возобновления полетов на Луну.